Обменяться ссылками

Сайт http://kinozal.in.ua/ после смены зекрала 3 месяца назад трафика с яндекса - 0 чел. Платон сказал что все хорошо. Контент копипаст. Кто возьмется за проект ? Плачу за результат. Срок месяц - полтора
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго.
Требуется для сайта http://medportal.by/ обменяться тематическими ссылками (медицина, здоровье и т.п.) с сайтами ИЦ от 100 и выше. Обязательное условие индексирование каталога где будет стоять ссылка.
Требуется 100 обменов
- Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт15 лет назад
Подробности через личные сообщения.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $150
Здравствуйте. Необходима помощь в выборе Смс биллинговых компаний СНГ. ( Выбор в плане выгодных условий и надежности компаний). Так же нужна помощь в подключении и настройки самой системы к сайту. Нужен толковый человек который знает рынок ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт15 лет назад
Раскрутка http://www.mleeper.pushbuttonextreme.com Требования: - первые места в поисковиках (зарубежные). - Назвать предполагаемый трафик - Назвать предполагаемый срок раскрутки.Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Сайт http://hitpro.ru Необходимо увеличить ТИЦ и кол-во целевых посетителей по необходимым запросам. Техника современная : компьютерная , сетевое оборудование, телефония. Более 10 000 товаров. Платные площадки (маркет, директ, горбушка и т.д не предлагать т.к уже ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется человек для прокачки ресурсов, в связи с нехваткой времени. Требуемые показатели ТИц не менее 50. Работающими с биржами можно не писать ( исключения дешевые способы …) . Пишите, пожалуйста только тут ваши ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $150
Есть сайт. Хочеться попасть в дмоз. Плачу 150 у.е. по факту приемки сайта. Если сработаемся - дам много сайтов (не меньше 10). Жду предложений. Спасибо.Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте. Нужно размещать информацию о сайтах на досках объявлений и в каталогах. Ключевики и описания есть. В месяц нужно около 300-400 ссылок с ресурсов. Здесь пишите цену и оставляйте номер icq. Предпочтение цене за 1 каталог/доску. Ваши предложения видны только ...Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Требуется: описание недостатков сайта (с точки зрения юзабилити и с точки зрения SEO), оценка конкурентной среды, список рекомендуемых фраз для продвижения, оценка стоимости продвижения по ВЧ, СЧ и НЧ-запросам. Сайт АНГЛОЯЗЫЧНЫЙ. Всё вышесказанное относится к англоязычному сектору (Google, Yahoo).Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт15 лет назад
Наш сайт http://www.unilock.ru/. С августа 2008 года сайт находится в раскрутке, но результаты не устраивают. Ключевые слова: металлические двери; стальные двери; входные двери; железные двери. Ждем Ваших отзывов и предложений.Поисковые системы (SEO)25 заявокЗакрыт15 лет назад