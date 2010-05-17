В динамично развивающуюся компанию требуется оптимизатор с опытом работы и активным портфолио.

Обязанности:

создание проектов в ссылочных биржах, слежение за эффективностью ссылочной массы (готовность вести до 100-150 проектов);

анализ актуальности методов продвижения;

возможно ещё какие-то обязанности.

Внутренняя оптимизация сайтов в обязанности не входит, этим занимается технический отдел.

Заработная плата на испытательном сроке (1-2 месяца) 15 -20 тыс. рублей, далее 25 тыс. рублей. Дальнейший рост заработной платы зависит от времени работы в компании, а так же достигнутых результатов.

График работы:

полный рабочий день (8 часов в сутки);

шестидневная рабочая неделя (пн-сб).

Резюме в свободной форме и портфолио жду в личку.