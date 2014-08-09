Вводные: 1 - есть несколько сайтов на одну тему: 2 форума, 1 блог, 1 каталог 2 - на сайтах большое количество контента: -- на одном форуме более ...
Оптимизация/Аудит сайта для SEO (Битрикс)
Добрый день!
Для нового сайта - биржи удаленной работы worknstudy.ru требуется SEO Аудит и оптимизация.
Хотелось бы заполнить правильно поля Title, Description, Ключевые слова, продвигаемые слова, тэги страниц.
Жду мнений и предложений!
Просьба сначала посмотреть сайт, и потом уже писать.
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