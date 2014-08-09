Оптимизация/Аудит сайта для SEO (Битрикс)

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт19 заявок243 просмотра

Добрый день!

Для нового сайта - биржи удаленной работы worknstudy.ru требуется SEO Аудит и оптимизация.

Хотелось бы заполнить правильно поля Title, Description, Ключевые слова, продвигаемые слова, тэги страниц.

Жду мнений и предложений!

Просьба сначала посмотреть сайт, и потом уже писать.

http://worknstudy.ru/

11 лет назад
alsher8
Саша 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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