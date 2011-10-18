Оптимизация и продвижение интернет-магазина

Требуется оптимизировать контент небольшого интернет-магазина (обратные ссылки, оптимизация ключевых слов), вывести в топ по низкочастотным запросам, увеличить целевой траффик.

Желателен опыт работы с интернет-магазинами, знание Ruby (движок spreecommerce).

Так же будет хорошо, если вы одновременно с этим сможете продвинуть сайт в социальных сетях (Twitter, ВКонтакте)

Напишите какими методами вы будете продвигать сайт и обоснуйте бюджет.

Возможно дальнейшее сотрудничество.

Контакты:

[email protected] Даниил