Оптимизация и продвижение интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт3 заявки180 просмотров

Требуется оптимизировать контент небольшого интернет-магазина (обратные ссылки, оптимизация ключевых слов), вывести в топ по низкочастотным запросам, увеличить целевой траффик.

Желателен опыт работы с интернет-магазинами, знание Ruby (движок spreecommerce).

Так же будет хорошо, если вы одновременно с этим сможете продвинуть сайт в социальных сетях (Twitter, ВКонтакте)

Напишите какими методами вы будете продвигать сайт и обоснуйте бюджет.

Возможно дальнейшее сотрудничество.

Контакты:

[email protected] Даниил

Ruby
14 лет назад
JD57
34 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

whitemystyle
Олег 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$125
30 дней

Заявки фрилансеров

whitemystyle
Олег 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад