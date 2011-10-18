Есть сайт для людей. Возраст - 1,5 года. Размещен на поддомене. Входит в сеть городских сайтов. Интересует белое поднятие ТИЦ хотя бы до 10. Все остальное в приложенном файле. Там ...
Оптимизация и продвижение интернет-магазина
Требуется оптимизировать контент небольшого интернет-магазина (обратные ссылки, оптимизация ключевых слов), вывести в топ по низкочастотным запросам, увеличить целевой траффик.
Желателен опыт работы с интернет-магазинами, знание Ruby (движок spreecommerce).
Так же будет хорошо, если вы одновременно с этим сможете продвинуть сайт в социальных сетях (Twitter, ВКонтакте)
Напишите какими методами вы будете продвигать сайт и обоснуйте бюджет.
Возможно дальнейшее сотрудничество.
Контакты:
[email protected] Даниил
Выбранный исполнитель
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