Сайт еще в разработке, работает только главная страница, верстка будет другая. на сайте будут размещаться товары. Род деятельности и специфика работы компании: Продажа укр. товаров иностранным клиентам Перечень основных товаров/услуг: Все производимые на Украине товары Целевая ...
Оптимизация и продвижение каталога саун в ТОР
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Каталог саун www.100saun.ru
Сайту 5-6 месяцев. Каталог заполнен уникальным контентом, каталогом саун. Имеен определенные показатели.
Оптимизации небыло. Описания саун делают сейчас рерайт.
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Полная оптимизация, поиск тематических площадок, покупка ссылок, титлы, теги...
Рекомендации, а лучше самостоятельное группирование, прием и распределение контента на сайт.
Вывод в ТОР Яндекса в сжатые сроки.
бюджет увеличивается в 2 раза при попадании в ТОР 10 Яндекс, Гугл.
Так как это конкурс, просьба:
!!! ПОДГОТОВИТЬ КОНЦЕПЦИЮ И ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ С ПОДРОБНЫМ УКАЗАНИЕМ СРОКОВ, ДЕЙСТВИЙ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. А ТАК ЖЕ УКАЗАТЬ СТОИМОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.
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