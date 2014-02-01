Оптимизация и продвижение корпоративного сайта

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен1 заявка136 просмотров

Артем, привет.

Для нашего корпоративного сайта essehouse.com необходимо сделать следующее

1) решить проблему с индексацией сайта в Яндексе, потому как поисковик отказывается сканировать сайт;

2) провести seo audit и дать рекомендации по внутренней оптимизации сайта, а так же проконтролировать их выполнение;

3) подобрать ключевые запросы и предоставить стоимость;

4) поисковое продвижение по согласованным ключевым запросам в Google Ukraine, и в перспективе: Russia, USA, England, India, Cnaina

11 лет назад
slabokrot
39 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

artgo
Артем 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
4 отзыва
11 лет назад
$1000
30 дней
Артем, спасибо! Отлично, что все запросы в топ 5. Хорошо, что решился вопрос с индексацией сайта в Яндексе. Очень хорошо, что к нам регулярно поступают звонки и приходят новые клиенты с сайта. Так же появилось масса обращений с просьбой создать видеоролик и мы планируем открыть новое подразделение для выполнения подобных задач. Буду рекомендовать тебя.
Все четко. Продолжаем работать. Оплата во время. Перспективный проект.

Заявки фрилансеров

artgo
Артем 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
4 отзыва
11 лет назад

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