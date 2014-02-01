Оптимизация и продвижение корпоративного сайта

Артем, привет.

Для нашего корпоративного сайта essehouse.com необходимо сделать следующее

1) решить проблему с индексацией сайта в Яндексе, потому как поисковик отказывается сканировать сайт;

2) провести seo audit и дать рекомендации по внутренней оптимизации сайта, а так же проконтролировать их выполнение;

3) подобрать ключевые запросы и предоставить стоимость;

4) поисковое продвижение по согласованным ключевым запросам в Google Ukraine, и в перспективе: Russia, USA, England, India, Cnaina