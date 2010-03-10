Добрый вечер! Есть новый сайт, который необходимо прогнать по каталогам, доскам, соц.закладкам, т.п. Прошу писать стоимость работы и за что именно по позициям., так же сроки выполнения. Работа на постоянной ...
Оптимизация интернет магазина
Необходимо для нового интернет магазина брендовой одежды подобрать ключевые слова, сделать внутреннюю оптимизацию сайта под поисковики, прогнать по каталогам, регистрация в поисковиках и каталогах. По всем пунктам необходимо будет предоставить отчеты. Пожалуйста, оставляйте цены и сроки в тендер.
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