Оптимизация интернет магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен7 заявок214 просмотров

Необходимо для нового интернет магазина брендовой одежды подобрать ключевые слова, сделать внутреннюю оптимизацию сайта под поисковики, прогнать по каталогам, регистрация в поисковиках и каталогах. По всем пунктам необходимо будет предоставить отчеты. Пожалуйста, оставляйте цены и сроки в тендер.

15 лет назад
takha
44 года
19 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

delaemhorosho
Максим 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$100
5 дней
Очень довольны работой. Все показывалось в виде отчетов. Результаты были видны уже через несколько дней работы. Спасибо.
Заказчик очень хороший и надежный. Оплата прошла быстро. Придирок не было.

Заявки фрилансеров

delaemhorosho
Максим 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад