Оптимизация крупного интернет магазина

$2500
Поисковые системы (SEO)Завершен1 заявка133 просмотра
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СЕО Оптимизация сайта для поисковиков http://isterika. net

Произвести полную оптимизацию сайта для поисковиков.

10 лет назад
Isteriknet
Валерий 
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
LGP
31 годИзраиль
12 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$1600
30 дней
Работа данного ТС была сделана в полном объеме... По ходу оптимизации, были соблюдены все нюансы и все наши капризы)) Так-же Дмитрий, сделал бонусом подборку ссылок и анкоров для дальнейшей оптимизации. В общем с данным ТС работать одно удовольствие. Все работу сделал в сроки, даже на 1 день раньше... Спасибо за работу)
Работал с данной компанией месяц, по итогам которой я могу сделать определённый вывод: 1) Задачи ставились чётко. Есть понимание того, что надо сделать. Легко найти общий язык. 2) Все вопросы решаются оперативно. Лишних вопросов не возникает. 3) Ориентирование в SEO рынке. Своевременная оценка результата, оплата. Работой остался доволен. Буду рад сотрудничеству по другим проектам :) С ув. Сердюков Д.А.
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