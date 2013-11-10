Оптимизация крупного интернет магазина

Работа данного ТС была сделана в полном объеме... По ходу оптимизации, были соблюдены все нюансы и все наши капризы)) Так-же Дмитрий, сделал бонусом подборку ссылок и анкоров для дальнейшей оптимизации. В общем с данным ТС работать одно удовольствие. Все работу сделал в сроки, даже на 1 день раньше... Спасибо за работу)