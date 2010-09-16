Оптимизация, раскрутка сайта, вывод в ТОП

Требуется взять в свои руки раскрутку нашего корпоративного сайта с выводом в ТОП 10 яндекса в кратчайшие сроки. Особенность работы состоит в том, что сайт является относительно новым - дата создания и запуска в раскрутку = июнь 2010. В этом же месяце был заключен договор с bdbd на продвижение сайта, определены слова для раскрутки, запланированные сроки на вывод в ТОП 7-10 составляли 2 месяца.

На данный момент 17.09.2010 сайт не продвинулся дальше 25-60 позиции по основной массе выбранных словосочетаний, по некоторым позичиям в сентябре сполз еще ниже, чем был в предыдущем месяце.

Требуется взять в свои руки оптимизацию и вывод в ТОП10 с плавным уходом от обслуживания в bdbd и без потери текущих достигнутых позиций. Также подключим весь спектр низкочастотных запросов.

Требуется профессионал с рекомендациями, на долгосрочное обслуживание сайта в случае грамотной работы и выполнения всей работы в заявленный срок.