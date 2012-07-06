Оптимизация сайта.

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Закрыт3 заявки133 просмотра

Нужна оптимизация сайта http://kinoberloga.ru/ .Убрать все лишнее исправить код и сделать все для качественого продвежения в дольнейшем.Прошу указывать ваши расценки.

13 лет назад
kacek
41 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров