Ищется опытный программист на JavaScript для решения проблемы в игре Домино. Необходимо исправить код, чтобы 6-ой блок был повернут после 3-4 камня, так как размеры камней уменьшаются слишком сильно. Код и скриншоты уже предоставлены.
Оптимизация сайта
Переписать для сайта тексты https://dezklinik.ru/ текстов +- 30 , оптимизировать страницы для поисковых систем и сделать контент более привлекательным для пользователей.
Провести анализ текущих текстов на сайте на предмет уникальности, читаемости и соответствия SEO-требованиям.
По всем запросам предоставлю ключевые слова
Оптимизация метатегов
Заголовки формируем на основе arsenkin.ru
Переписать метатеги (title и description) для всех страниц с учетом SEO.
Убедиться, что заголовки (H1, H2) содержат ключевые слова и отражают суть содержания страницы.
Использовать инструменты для проверки уникальности текста и устранения любых признаков генерации AI. Проверка по текст ру
Человеческий подход
Общая стоимость выполнения всех вышеуказанных заданий составит Пятьдесят тысяч рублей.
Заявки фрилансеров
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