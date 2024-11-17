Переписать для сайта тексты https://dezklinik.ru/ текстов +- 30 , оптимизировать страницы для поисковых систем и сделать контент более привлекательным для пользователей.

Провести анализ текущих текстов на сайте на предмет уникальности, читаемости и соответствия SEO-требованиям.

По всем запросам предоставлю ключевые слова

Оптимизация метатегов

Заголовки формируем на основе arsenkin.ru

Переписать метатеги (title и description) для всех страниц с учетом SEO.

Убедиться, что заголовки (H1, H2) содержат ключевые слова и отражают суть содержания страницы.

Использовать инструменты для проверки уникальности текста и устранения любых признаков генерации AI. Проверка по текст ру

Человеческий подход

Общая стоимость выполнения всех вышеуказанных заданий составит Пятьдесят тысяч рублей.