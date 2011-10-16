Оптимизация сайта

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт8 заявок298 просмотров

Здравствуйте!

Имеется тематический ресурс - более 500 страниц. Необходимо провести качественную внутреннюю оптимизацию: метатеги, перелинковка, оптимизация контента.

Все детали выбранному исполнителю.

Сообщения оставляйте пожалуйста в проекте. Указывайте сумму и сроки сдачи проекта.

14 лет назад
Fistus
37 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров