Оптимизация сайта

Регистрация в 1500 каталогов, срок 1 день.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задачи:
-Требуется оптимизировать сайт для дальнейшего продвижения.
-Получить определенные базовые сведения по продвижению.
-Продвижение проекта в дальнейшем.
бюджет: ~2000р\месяц (по мере развития больше)
О сайте: Малобюджетный развлекательный проект на игровую тематику(компьютерные игры, смс услуги и тд)
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