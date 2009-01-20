Оптимизация сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт19 заявок286 просмотров
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Задачи:

-Требуется оптимизировать сайт для дальнейшего продвижения.

-Получить определенные базовые сведения по продвижению.

-Продвижение проекта в дальнейшем.

бюджет: ~2000р\месяц (по мере развития больше)

О сайте: Малобюджетный развлекательный проект на игровую тематику(компьютерные игры, смс услуги и тд)

15 лет назад
ankorn25
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад