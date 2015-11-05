Оптимизация сайта call-центра Москва, СПб

Добрый день!

Прошу ознакомиться с сайтом creativecallproject.ru - необходимо оптимизировать под запросы: "колл цент", "колл-центр", "call центр", "колл центр москва", "колл центр спб" (это в первую очередь, а далее по ситуации).

Возьметесь? Если да, то прошу сообщить какими методами действуете (предыдущие сеошники закупали ссылки, но сейчас это опасно, поэтому хотелось бы понимать, что с сайтом будет делаться). Также прошу обозначить примерную стоимость.

Заранее спасибо за ответ.