Оптимизация сайта и вывод в топ

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт10 заявок184 просмотра

Необходимо в кратчайшие сроки поднять сайт по целевым запросам и привлечь покупателей услуг. Сайт существует 4 года, средее количество переходов в день - 300. После успешного проекта, необходимо осуществлять его поддержание на достигнутых позициях. Бизнес связан с предоставлением услуг в сфере обучения, консалтинга и ит услуг.

14 лет назад
klochkov
Алексей 
52 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров