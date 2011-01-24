Оптимизация сайта и вывод в топ

Необходимо в кратчайшие сроки поднять сайт по целевым запросам и привлечь покупателей услуг. Сайт существует 4 года, средее количество переходов в день - 300. После успешного проекта, необходимо осуществлять его поддержание на достигнутых позициях. Бизнес связан с предоставлением услуг в сфере обучения, консалтинга и ит услуг.