Оптимизация сайта под поисковики

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен1 заявка135 просмотров

Оптимизация сайта под поисковики. Задание обговорили.

Задание для Павла.

11 лет назад
lomotr
Даниил 
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
11 лет назад
$70
1 день
Ответственный исполнитель. Выполнил все в срок! Рекомендую
Отличный заказчик, все ясно и четко, оплата моментально! Рекомендую!

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micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
11 лет назад