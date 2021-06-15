Собственно нужны SEO ссылки с трастовых англоязычных ресурсов, пишите цену и количество ссылок. Отвечаю только людям с отзывами, новички проходим мимо
Оптимизация запросов на MySQL
Работа связана с предыдущим заказом. Оптимизация запросов:
2. Кол-во тренеров с данной специальностью (плаванье)
8. По секции
11. По указанному кол-ву походов
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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