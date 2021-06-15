Оптимизация запросов на MySQL

$14
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен1 заявка72 просмотра

Работа связана с предыдущим заказом. Оптимизация запросов:

2. Кол-во тренеров с данной специальностью (плаванье)

8. По секции

11. По указанному кол-ву походов

MySQL
4 года назад
guest_16230772136204
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

proghelp
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
12 отзывов(-3)
4 года назад
$14
1 день
Escrow
Всё также хорошо, как и в первый раз. Очень приятно работать с Александром.
Четкое ТЗ, оплата в срок. Всегда на связи

Заявки фрилансеров

proghelp
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
12 отзывов(-3)
4 года назад