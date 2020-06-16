Нужно настроить вывод конверсии в GA с бронировании номеров в отеле , подключить целевую кнопку в GA и сделать пару настроек.
Оптимизировать сайт alteragroup.sk
Добрый день Андрей.
Я начинающий, пытаюсь сделать простой сайт. Сайт буквально двух страничный, сделан на wordpress на теме Mesmerize. Лежит на VPS. Если с настройкой сервера все не так сложно, то с самим сайтом есть проблемы.
Текущие проблемы:
Тема mesmerize бесплатная, правка style.css не помогает, стили подгружаются еще откуда-то, пришлось ставить плагин simple custom CSS. Теперь стили корректные, но если инспектировать элементы в браузере, в коде куча ошибок со стилями. Кроме того я вообще не разбираюсь в продвижении сайтов, не знаю как его оптимизировать. Поисковые системы сайт не находят.
В общем своими силами не могу разобраться, поэтому вашей задачей будет посмотреть наметанным глазом, поправить ошибки и сделать так, чтобы сайт индексировался в гугле и яндексе, добавить метрики, сделать корректные заголовки страниц вместо /?page_id, может еще что-то.
Напишите пожалуйста оринтировочную стоимость работ.
С уважением. Семен.
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