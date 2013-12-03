Добрый день! Нужно зарегать ручками сайт в каталогах тематики (обувь,товары, одежда) Нужна только ручная регистрация. + Нужно указать хотя бы 10-20 урл вашей базы. Что бы была возможность ...
Отбор тематичных сайтов для рекламы
Собрать сайты из ниже указанных тематик. Торгующие рекламой - со страницей реклама на сайте, не продающие ссылки в биржах ссылок. Сайты для людей.
Пример:
Открываете Яндекс Каталог или ПС ищите сайты по любой из ниже указанных тематик, просматриваете сайт, находите страницу с информацией о рекламе.
Копируете ссылку на страницу рекламы, составляете список ссылок с тремя столбцами видами рекламы (баннеры, ссылки, статьи).
ВНИМАНИЕ: требуются сайты,
находящиеся в каталоге яндекса, не торгующие ссылками с бирж (визуально определить легко)
и/или
найденные в поиске по словам из ниже указанных тематик, имеющие посещаемость более 500ч, не торгующие ссылками с бирж, ТИЦ от 50.
Сайты должны четко подходить к тематике. Пример выполнения работы прикрепляю в файле.
РАБОТА ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ, ЕСЛИ НУЖНО ОБЪЯСНЮ И ПОКАЖУ ВСЕ ПОДРОБНЕЙ.
Тематики:
Здоровье и красота
Медицина
Лечение и диагностика
Массаж
Медоборудование
Косметология
Инвалиды
Количество нужных сайтов указано в прикрепленном файле.
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