Отбор тематичных сайтов для рекламы

Собрать сайты из ниже указанных тематик. Торгующие рекламой - со страницей реклама на сайте, не продающие ссылки в биржах ссылок. Сайты для людей.

Пример:

Открываете Яндекс Каталог или ПС ищите сайты по любой из ниже указанных тематик, просматриваете сайт, находите страницу с информацией о рекламе.

Копируете ссылку на страницу рекламы, составляете список ссылок с тремя столбцами видами рекламы (баннеры, ссылки, статьи).

ВНИМАНИЕ: требуются сайты,

находящиеся в каталоге яндекса, не торгующие ссылками с бирж (визуально определить легко)

и/или

найденные в поиске по словам из ниже указанных тематик, имеющие посещаемость более 500ч, не торгующие ссылками с бирж, ТИЦ от 50.

Сайты должны четко подходить к тематике. Пример выполнения работы прикрепляю в файле.

РАБОТА ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ, ЕСЛИ НУЖНО ОБЪЯСНЮ И ПОКАЖУ ВСЕ ПОДРОБНЕЙ.

Тематики:

Здоровье и красота

Медицина

Лечение и диагностика

Массаж

Медоборудование

Косметология

Инвалиды

Количество нужных сайтов указано в прикрепленном файле.