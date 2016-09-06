Подбор поисковых запросов и группировка по статьям

Нужно собрать самые трафовые, в тоже время тематические поисковые запросы и разделить их по группам\темам для написания информационных статей.

Нужно для начала штук 20 тем(груп фраз для написания статей)

Тематика: туризм, оформление виз, пересечение границ. и пр.

указать стоимость в рублях для группы фраз для 1 страницы

Моя цена 20р. за одну тему для статьи