Подбор среднечастотных запросов на yandex

Еще жду предложений. Есть: 1. www.bedshop.ua - интернет-магазин постельного белья. 2. Посещаемость 200-300 в среднем в сутки. Основной контингент - работающие девушки. 3. По основным ключевым в гугле сейчас в ТОП5. Необходимо: 1. Топ 1 в гугле по ключевым словам в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Предложение физическим лицам.
Необходимо провести SEO анализ сайта компании и сформировать список релевантных к деятельности запросов:
- для Российского интернета;
- для сибирского интернета;
- для городского/областного интернета.
Рассмотрю предложение по подбору запросов на английском языке.
Присылайте в личку предложения содержащие:
- резюме с контактной информацией;
- список работ или портфолио;
- расценки.
Что еще хочу заметить:
- в случае успеха и адекватной стоимости мы постоянно будем обращаться к выбранному консультанту, т.к. заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве;
- готовы дать отзыв в случае адекватного общения и хорошего результата и если это повлияет на цену первого подряда;
- общение поcле рассмотрения Ващего предложения.
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