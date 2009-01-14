Подбор среднечастотных запросов на yandex

Здравствуйте.

Предложение физическим лицам.

Необходимо провести SEO анализ сайта компании и сформировать список релевантных к деятельности запросов:

- для Российского интернета;

- для сибирского интернета;

- для городского/областного интернета.

Рассмотрю предложение по подбору запросов на английском языке.

Присылайте в личку предложения содержащие:

- резюме с контактной информацией;

- список работ или портфолио;

- расценки.

Что еще хочу заметить:

- в случае успеха и адекватной стоимости мы постоянно будем обращаться к выбранному консультанту, т.к. заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве;

- готовы дать отзыв в случае адекватного общения и хорошего результата и если это повлияет на цену первого подряда;

- общение поcле рассмотрения Ващего предложения.