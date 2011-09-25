Подготовить PAD файлы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрытнет заявок107 просмотров

ищу человека который создаст описание к программе и подготовит к моим програмам пад файлы для прогона в разных софтинах класса robosoft

о цене договоримся, за один проектик на мои ключевые слова 20-30 баксов

срочно!

14 лет назад
my_killer
Максим 
42 года
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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