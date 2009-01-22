Поднять 10-ти сайтам тиц до 10

Поисковые системы (SEO)Закрыт11 заявок189 просмотров
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Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Нужно поднять ТИЦ 10 саттелитам до 10. Нужны только белые методы (без платных ссылок).Это обязательное условие.

Параметры всех 0/0.

По яху на каждый где-то по 200 ссылок.

По каталогам сайты гонялись.

Все сайты проиндексированы Я.

Интересует долгосрочное сотрудничество. Таких сайтиков много.

Тиц должен продержаться как минимум 2 апа.

Всем спасибо.

15 лет назад
1Alex1
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад