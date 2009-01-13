Поднять PR

Прогон одного сайта по каталогам с прямыми ссылками, а также большим ТИЦ и PR. Предоставить отчет. Описание сайта (анкета) от Вас.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сейчас PR 3 нужно 5-6-7, сколько это будет стоить? Сроки
Цену указывайте в эквиваленте:
PR 5
PR 6
PR 7
Портфолио обязательно
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