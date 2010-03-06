Поднять сайт, повысить ТИЦ

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен7 заявок275 просмотров

Необходимо продвижение сайта по продаже сухогрузных контейнеров на Яндекс, Рамблер и Google. ТОП10, ТОП5, ТОП3. Плюс доски объявлений. Сайт на html. Оплата любым способом до 4500 руб. в месяц. Возможна работа по трудовому договору.

Обмен ссылками, доски объявлений, форумы, повышение ТИЦ в первую очередь, директ уже используется.

Через месяц-два добавиться еще два сайта, которые тоже необходимо будет раскручивать, включая форумы и доски объявлений. Оплата за три сайта десять-двенадцать тысяч руб. ежемесячно. Не окна, не турфирмы, не автомобили.

Пожалуйста, пишите более-менее подробное предложение...

HTML
15 лет назад
triste
42 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранные исполнители

kiruxa36
Кирилл 
33 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$20
3 дня
Сделано в срок, даже раньше. Претензий нет, за что спасибо.
Было приятно работать с заказчиком. Быстро нашли общий язык. Чётко поставленная задача сократила время работы.
zero20
Андрей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$150
50 дней

Заявки фрилансеров

kiruxa36
Кирилл 
33 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
zero20
Андрей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад