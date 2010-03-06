Поднять сайт, повысить ТИЦ

Необходимо продвижение сайта по продаже сухогрузных контейнеров на Яндекс, Рамблер и Google. ТОП10, ТОП5, ТОП3. Плюс доски объявлений. Сайт на html. Оплата любым способом до 4500 руб. в месяц. Возможна работа по трудовому договору.

Обмен ссылками, доски объявлений, форумы, повышение ТИЦ в первую очередь, директ уже используется.

Через месяц-два добавиться еще два сайта, которые тоже необходимо будет раскручивать, включая форумы и доски объявлений. Оплата за три сайта десять-двенадцать тысяч руб. ежемесячно. Не окна, не турфирмы, не автомобили.

Пожалуйста, пишите более-менее подробное предложение...