Добрый день ! Есть статья (приложение) ее нужно оптимизировать
Поднять сайт, повысить ТИЦ
Необходимо продвижение сайта по продаже сухогрузных контейнеров на Яндекс, Рамблер и Google. ТОП10, ТОП5, ТОП3. Плюс доски объявлений. Сайт на html. Оплата любым способом до 4500 руб. в месяц. Возможна работа по трудовому договору.
Обмен ссылками, доски объявлений, форумы, повышение ТИЦ в первую очередь, директ уже используется.
Через месяц-два добавиться еще два сайта, которые тоже необходимо будет раскручивать, включая форумы и доски объявлений. Оплата за три сайта десять-двенадцать тысяч руб. ежемесячно. Не окна, не турфирмы, не автомобили.
Пожалуйста, пишите более-менее подробное предложение...
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