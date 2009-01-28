Поднять сайт в списке результатов поиска Яндекса

Почти новый функционирующему маленькому сайту нужно поднять рейтинг в системе поиска Яндекс. Задача-минимум: довести сайт до первой страницы результатов поиска. В данный момент посещаемость сайта около 300 чел/день .

Нужен грамотный человек, знающий схемы продвижения сайтов.

Пишите, пожалуйста, сразу оценочную стоимость "на все про все", чтобы можно было оценивать Ваши предложения.