Всем Добрый день. Адрес сайта 24bonus.ru. Сайт по продаже купонов. Сайт новый. Нас интересует увеличение числа посетителей, то есть от вас нужен специалист по продвижению и оптимизации.При успешной работе возможно долговременное сотрудничество. ...
Поднять ТИЦ
Есть сайт для людей. Возраст - 1,5 года. Размещен на поддомене. Входит в сеть городских сайтов.
Интересует белое поднятие ТИЦ хотя бы до 10.
Все остальное в приложенном файле. Там же есть один вопрос, на который можно ответить мне в личку.
Сюда пишите цену и сроки.
Времени писать статьи, тексты и остальное у меня нет. Продвижение по каталогам не интересует.
Если у вас нет рейтинга и на проекте вы меньше полугода - можно не писать.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $300
Добрый день. Ищу специалиста по социальным сетям для развития направления (удаленная постоянная работа). Цель: При помощи социальных сетей организовать эффективный целевой поток клиентов. ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте У меня есть сайт-портал (новости, форум, статьи и т.д). Sitemap генерируется и добавлены в гугл инструменты, но всё равно очень мало страниц в индексе. Задача - увеличить количество проиндексированных страниц в ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен14 лет назад
сайт окна-двери-потолки.рфПоисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт13 лет назад
Раскрутка онлайн казиноПоисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт14 лет назад
Сайт совершенно новый (prozrenie73.ru). Необходимо его продвинуть в поисковых системах по целевым запросам, дабы клиника получала региональных клиентов (Ульяновск). От вас - сроки, бюджет, примерный план работ, схема оплаты, ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
написать детальное ТЗ и для программистов и др. исполнителей по оптимизации сайта под SEO по НЧ – СЧ запросам для google.com.ua. аудит, ошибки на сайте, способы их устранения, рекомендации по улучшению. ТЗ для ...Закрыт14 лет назад
- $500
Необходимо раскрутить сайт http://www.zebra-printer-etiketok.com.ua/ , но главная особенность: обязательно нужно будет делать это совместно с нашим сотрудником. Т.е. мы должны полностью понять процесс, что нужно сделать для раскрутки, чтобы последующие сайты мы продвигали и поддерживали ...Закрыт13 лет назад
Требуется специалист для оптимизации сайта simply-white.ru и дальнейшего продвижения в поисковых системах. Опыт работы с CMS Webasyst приветствуется.Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Здравствуйте! Имеется тематический ресурс - более 500 страниц. Необходимо провести качественную внутреннюю оптимизацию: метатеги, перелинковка, оптимизация контента. Все детали выбранному исполнителю. Сообщения оставляйте пожалуйста в проекте. ...Закрыт14 лет назад