Поднять ТИЦ

Есть сайт для людей. Возраст - 1,5 года. Размещен на поддомене. Входит в сеть городских сайтов.

Интересует белое поднятие ТИЦ хотя бы до 10.

Все остальное в приложенном файле. Там же есть один вопрос, на который можно ответить мне в личку.

Сюда пишите цену и сроки.

Времени писать статьи, тексты и остальное у меня нет. Продвижение по каталогам не интересует.

Если у вас нет рейтинга и на проекте вы меньше полугода - можно не писать.