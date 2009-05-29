Поднять ТИЦ до 15 или 20

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Завершен3 заявки219 просмотров

Нужно поднят ТИЦ до 20 максимум

плачу 500 руб.

сайт: www.sport1.kz

16 лет назад
JaMaster
40 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Megapolis2
Маркет 
75 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва
16 лет назад
$7
2 дня
Хороший чел!!! в срок выполнил задачу!!!!
Отличный работодатель, оплатил без задержек в срок после выполнения работ!!!!!!

Заявки фрилансеров

Megapolis2
Маркет 
75 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва
16 лет назад