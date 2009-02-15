Поднять тиц до 200

$250
Поисковые системы (SEO)Закрыт1 заявка153 просмотра
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Есть сайт с показателем тиц = 40, находится в ЯК.

Нужно поднять до 200. Требование о наличии гарантии что тиц продержится минимум 3 месяца.

На все время поднятия тица -2 месяца максимум. Оплата вебмани по факту.

15 лет назад
regado
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Vladon
Vlad 
33 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва(-2)
15 лет назад
$50
60 дней
Через пару дней после акцептирвоания условий работы по бирже на аську пришло сообщения от исполнителя, что сумма названа им некорректно и составляет вместо названной суммы 12000 рублей, что в раз выше им предложенной. Без комментариев...
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