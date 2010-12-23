Поднять тИЦ до 50

Требуется надежный SEO специалист для поднятия тИЦ на нулевике

Перед началом работы необходимо обязательно обсудить все подробности о реализации данного проекта. Все операции по продвижению не должны скрываться, а на возникшие вопросы хочется слышать ответ.

Качество работы играет большую роль! Тех кто проделывает подобную работу тупой скупкой ссылок, после снятие которых отваливается весь набитый тИЦ, просьба не оставлять заявок. Упор на долговечность, указывайте стоимость ежемесячной поддержки индекса цитирования.

Возможно долгосрочное сотрудничество.