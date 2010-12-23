Поднять тИЦ до 50

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт4 заявки184 просмотра

Требуется надежный SEO специалист для поднятия тИЦ на нулевике

Перед началом работы необходимо обязательно обсудить все подробности о реализации данного проекта. Все операции по продвижению не должны скрываться, а на возникшие вопросы хочется слышать ответ.

Качество работы играет большую роль! Тех кто проделывает подобную работу тупой скупкой ссылок, после снятие которых отваливается весь набитый тИЦ, просьба не оставлять заявок. Упор на долговечность, указывайте стоимость ежемесячной поддержки индекса цитирования.

Возможно долгосрочное сотрудничество.

14 лет назад
Vador
Вадим 
34 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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