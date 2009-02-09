Поднять Тиц и PR

Поисковые системы (SEO)Закрыт3 заявки277 просмотров
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Приветствую, необходимо поднять Тиц и PR для сайта http://www.mircosmo.info/.

Так же необходимо раскрутить форум, но это отдельная история.

Использовать только чистые и белые методы, не приводящие к бану.

Ваши прогнозы и стоимость прошу оставлять _только_тут_.

Предложения в личку и в асю - удаляю. Авторов - в бан.

15 лет назад
vsamoletov
Владимир 
39 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад