Поднятие ТИЦ

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5 сайтов. ТИЦ 20-100.
За 1 ТИЦ - 0.7WMZ, после 100 ТИЦ- 1.5WMZ
Оплата по факту за каждую единицу ТИЦ. Имеем аттестат продавца WebMoney.
ICQ 433334272
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