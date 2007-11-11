Поднятие тИЦ

Есть сайт http://silaautomira.ru

В данный момент тИЦ = 80. Сайт находиться в яндекс каталоге если это чем-то поможет ;)

Надо прокрутить сайт белыми методами по каталогам и т.п. Поднять нормально тиц. Не 1000 но примерно 200-400.

Интерисуют только белые методы, нет смысла платить за несколько раз за одну и туже работу. Поэтому надо так что б подняца - и весеть хотябы пару месяцев.

Интерисует цена + сроки. Денег к сожелению много предложить немогу, но в принципе буду отталкиваться от ваших предложений.