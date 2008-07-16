Поднятия ТИЦ

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен4 заявки297 просмотров

Мне нужно поднять ТИЦ http://files-open.com/ - Варезник Предложения пишите на номер qip - 200688399

17 лет назад
sersh17
35 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Invizible
Артём 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад
$20
30 дней
Чистый проффесионал, выполнил работу раньше срока, мало того поднял наш сайт в выдаче нескольких поисковых машин - Яндекс, Рамблер и Гугле. Советую всем!!!
Очень исполнительный заказчик, сказал - сделал и оплатил, приятно работать!

Заявки фрилансеров

Invizible
Артём 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад