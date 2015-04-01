Подобрать запросы по компьютерной тематике

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Закрыт3 заявки152 просмотра

Для сайта компьютерной тематики нужно подобрать СЧ и ВЧ запросы, под которые можно написать статьи.

Тематика компьютерная: железо, обзоры, тесты, программы, ноутбуки, софт, безопасность.

Желательно актуальные и полезные темы.

Под отобранные запросы будут написаны статьи для сайта, по которым будет привлекаться трафик на сайт.

Сайт позволяет выводить практически любые запросы по своей тематики в топ. Что позволяет продвигать его даже под конкурентные ВЧ запросы.

Просьба всем подряд "специалистам в сео" не предлагать свои услуги.

Нужно решение четко поставленной задачи.

Для начала, допустим, предложить запросы на 10 статей. Это значит не 10 запросов, а набор ключей к каждой статье, под которые можно написать текст.

Дополнительная информация в текстовом документе.

10 лет назад
maksim-nb
Максим 
41 год
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

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