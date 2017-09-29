Ищем опытного и грамотного seoшника для продвижения сайта (тематика "кирпичи"). Задача: - продвижение сайта по ВЧ и СЧ – запросам в Яндексе и Гугле. Примерные запросы: - кирпич (ВЧ) ...
Поиск тематических англоязычных сайтов.
Найти 40 англоязычных сайтов на тематику классической музыки или дирижирования.
Найденны сайты должны удовлетворять следующим условиям;
1. Есть возможность оставлять комментарий в блоге, форуме, новости или давать бесплатные объявления
2. В форме добаления комментариев или объявлений должно быть поле URL (ссылки на сайт)
3. Domain Authority (DA) должен быть выше 20
4. Тематика сайта (или раздела сайта) - классическая музыка или дирижирование
5. Язык сайта - английский.
____________________________________
Примеры сайтов:
блоги дирижеров, композиторов, музыкантов, музыкальных критиков
сайты, информирующие о концертах классической музыки
информационные и новостные сайты о классической музыке
------------------------------------------
Никаких комментариев писать не нужно - задание касается только поиска подходящих сайтов, в которых позже будет писать комментарии англоязычный музыкальный критик.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт8 лет назад
1. Требуется ручная регистрация сайта в живых каталогах и справочниках в качестве бухгалтерской фирмы. 2. А также регистрация аккаунтов на тематических форумах с указанием сайта в профиле. Регион Москва. Текст описания компании предоставлю. ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Собрать семантическое ядро для сайта и сделать кластеризацию, по заданной теме. Тема "Отношения" Ключевые слова ушла жена, ушел муж, как вернуть и т.д. все что рядом лежит. На выходе должен получится Exel файл ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Доброго дня! Ищу сео-специалиста для продвижения сайта производителя детской одежды. Составление семантического ядра, оптимизация сайта. Стоимость работы. Портфолио.Поисковые системы (SEO)22 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется собрать ключевые фразф для "Детские GPS часы Smart Baby Watch" 1.Целевые 2.Теплые 3.Бренды других марок 1-2-3х словникиПоисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день, Необходимо раскрутить сайт дизайн интерьера 1) Аудит сайта 2) Оптимизация 3) Контент 4) Поисковое продвижениеПоисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт8 лет назад
Где-то в апреле – мае месяце сайт начал терять позиции в поисковой системе Яндекс. Таким образом уже в конце июня сайт занимал 7 строчку, до этого был топ 1. Прошло еще пару месяцев и теперь ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо провести анализ лэндинга по ремонту телефонов/ноутбуков, выработать сео-рекомендации для поднятия в топе (сейчас в регионе в топ 3 в гугде по запросам ремонт айфонов , ремонт iphone и тп и в топ 10 по ...Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт8 лет назад
Изменить текст нужно одно-страничного сайта Тематика: интернет казино, страница которая помогает обходить блокировки Вот как сайт выглядит сейчас http://www.casinooreanda-help.com И во вложении покажу, как будет выглядеть Нужно понять, какой текст стоит в ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт8 лет назад
- $80
Добрый день, необходимо продвижение сайта wallett.ru Бюджет 5000 руб. в месяц на ближайшие 3 месяца, при наличии результатов бюджет будет увеличен в дальнейшем.Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт8 лет назад