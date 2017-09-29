Поиск тематических англоязычных сайтов.

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Закрыт3 заявки229 просмотров

Найти 40 англоязычных сайтов на тематику классической музыки или дирижирования.

Найденны сайты должны удовлетворять следующим условиям;

1. Есть возможность оставлять комментарий в блоге, форуме, новости или давать бесплатные объявления

2. В форме добаления комментариев или объявлений должно быть поле URL (ссылки на сайт)

3. Domain Authority (DA) должен быть выше 20

4.  Тематика сайта (или раздела сайта) -  классическая музыка или дирижирование

5. Язык сайта - английский.

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Примеры сайтов:

блоги дирижеров, композиторов, музыкантов, музыкальных критиков

сайты, информирующие о концертах классической музыки

информационные и новостные сайты о классической музыке

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Никаких комментариев писать не нужно - задание касается только поиска подходящих сайтов, в которых позже будет писать комментарии англоязычный музыкальный критик.

8 лет назад
litvin
Максим 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 отзывов

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Нет заявок фрилансеров