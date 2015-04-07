Полномасштабная раскрутка сайта.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт22 заявки299 просмотров

Но пасаран, коллеги!

Необходима раскрутка сайта www.mazhukozhu.ru

seo я делала, директ тоже немного, есть группы вконтакте, фэйсбуке, инстаграмме, принтересте, в разработке ютуб канал, переодичная рассылка по клиентской базе, раз в неделю пишутся и размещаются пресс релизы.

Но все мои потуги четны, больше 10 новых посетителей на сайте не бывает, заказы не стабильны...

Помогите пожалуйста с максимально бюджетным, но эффективным методом раскрутки.

10 лет назад
Fire_Gluk
36 лет
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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