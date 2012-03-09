Помочь настроить кампанию ГуглАдвордс

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Поисковые системы (SEO)Закрыт3 заявки134 просмотра
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Суть в том что пытаюсь сделать медийную рекламу с флеш роликом.

Нужно немного подсобить, по скайпу или еще как-нибудь

12 лет назад
tketke
Сергей 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад