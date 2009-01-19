Помочь зарегистрировать сайт в ЯК и DMOZ

Поисковые системы (SEO)Закрыт4 заявки295 просмотров
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Сайт videohotels.ru

Просьба писать ниже ваши цены и сроки в виде

1) ЯК - XX$ , XX дней

2) DMOZ - XX$ , XX дней

Предложения без цены и сроков рассматриваться не будут.

Оплата по факту попадения сайта в оба каталога.

15 лет назад
okovalev
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад