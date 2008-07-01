Помощь по социалкам

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Завершен6 заявок250 просмотров

Нужен человек для переодического сотрудничества по социалкам.

обычно 10-15 старниц с сайта. цены?

17 лет назад
seychas
45 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

gorisvet
Алексей 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад
$20
7 дней
Все кому нужны социалки-ОЧЕНЬ реккомендую. Надеюь на постоянное сотрудничество. и приглашаю к себе в команду на "сео" ;) оказалось что работал с человеком уже по двум проектам, сначала помог ему, теперь он помог мне.
Просто рекомендую

Заявки фрилансеров

gorisvet
Алексей 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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