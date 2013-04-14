Помощник SEO-специалиста - Одесса (удаленка)

Есть страница сайта http://portal-design.tomsk.ru/price/?id=17 Требуется оптимизировать её (одну) для поисковиков и вывести на верх в поисковиках на одной территории, по совместно согласованному списку слов(запросов). Оплата договорная. Оплата ТОЛЬКО по результату. ...