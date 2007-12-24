Попасть в десятку Яндекса

Интересует реклама уникального тренингового продукта в инете (http://www.businesstg.ru/?m=4_2&mpid=4&page=55), размещение объявлений по доскам, сайтам, форумам, каталогам и т.п. Рассмотрю любые интересные идеи и предложения по активному продвижению в инете. Интернет маркетинг. Условия оптимальные. Принцип соотношение цены ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо продвинуть сайт в ТОП 10 Яндекса по главному запросу и ряду дополнительных. В первую очередь необходимо уделить внимание так называемому основному запросу, а именно "продажа яхт". Дополнительные низкочастотные запросы желательно тоже продвинуть в десятку, но это уже не так важно. Можно предлагать продвижение как всех указанных запросов, так и какой-либо части, например, только по главному или только по низкочастотным и т.п. Оплатить готов 100% авансом, но через безопасную сделку или с протекцией (если по WM). Хотя Вы, разумеется, можете предложить свои условия. Идеально, конечно, оплата по результату, но я, как заказчик, понимаю, что это возможно, к сожалению, не всегда. Бюджет также обсуждается, но желательно уложиться в 300-350$. По возможности просьба также указывать сроки проявления результата.
Дополнительные ("менее важные") запросы:
продажа кораблей
продажа судов
продажа катеров
купить яхту
купить корабль
моторные яхты
парусные яхты
мега яхты
мегаяхты
проекты яхт
экспедиционные яхты
пассажирские корабли
рабочие суда
алюминивые яхты
алюминиевые катера
стальные яхты
строительство яхт
P.S. Просьба писать прямо сюда и/или в Приват. На icq и e-mail нежелательно, т.к. у меня много разнотипных проектов.
Заранее спасибо всем.
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