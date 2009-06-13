Раскрутить сайт
Повысить посещаемость сайта
Сайт http://bazasofta.com упала посещаемость и уменьшилось проиндексирование страниц в Яндексе с 2500 до 6 сайт не в бане прогон по каталогам ничего не дал последний прогон был четыре месяца назад вообщем хочу прогнать сайт по форумам. Прогон по каталогам не предлагать (скрипты обманщики тоже) эффекта ноль.
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