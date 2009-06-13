Повысить посещаемость сайта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт7 заявок199 просмотров

Сайт http://bazasofta.com упала посещаемость и уменьшилось проиндексирование страниц в Яндексе с 2500 до 6 сайт не в бане прогон по каталогам ничего не дал последний прогон был четыре месяца назад вообщем хочу прогнать сайт по форумам. Прогон по каталогам не предлагать (скрипты обманщики тоже) эффекта ноль.

16 лет назад
stavpit
30 лет
20 лет в сервисе
Был
14 лет назад
7 отзывов(-1)

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Нет заявок фрилансеров