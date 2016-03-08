Прикрепить поиск Яндекс к сайту на WP

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен1 заявка152 просмотра

Нужно прикрепить Яндекс - Поиск к сайту. Поиск должен показывать результаты на странице сайта. 

Прилепить, обязательно к отвёрстанной кнопке с формой на главной.

Сайт на wordpress

WordPress
9 лет назад
youwan
Илья 
34 года
10 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

frank_sven
Свен 
34 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
2 отзыва
9 лет назад
$6
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Все хорошо, спасибо за сотрудничество

Заявки фрилансеров

frank_sven
Свен 
34 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
2 отзыва
9 лет назад