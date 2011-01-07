Есть много статей (100+), уже опубликованных на ezinearticles и isnare.com. Каждая заточена на один ключевик. Надо их изменить (рерайт или еще как, для уникальности контента) и засабмитить на максимально возможное количество каталогов статей, кроме ...
Приватный проект для Артакова Максима (myartlife)
Продвижение сайта в ТОП 5 Яндекса и Google-а по всем регионам России.
Список ключевых слов и сайт предоставлю.
Выбранный исполнитель
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