Привлечение пользователей на форум

Требуется привлечь пользователей на форум

Тематика форума: Радиолюбительство, микросхемы и т.п.

Форум создан сегодня, так что ни гугл, ни яндекс ни что либо другое о нём не знают.

Пользователей соответственно 1 (я)

Выполнением работы считается:

20 и более зарегистрированных пользователей, частично или полностью заполнивших свой профиль, каждый пользователь должен оставить минимум 5 сообщений

150 и более сообщений на форуме

Пользователи должны быть и опытные и новички, т.е. тот, кто спрашивает и тот, кто отвечает.

Строгое соблюдение правил форума (правила почти как на всех популярных форумах)

Язык форума Русский

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В Личные Сообщения, ICQ, Skype, E-mail или ещё куда либо не писать