Обязанности: Выполнение месячного плана по привлечению не менее 10 000 подписчиков (тематика: ускоренное изучение английских слов, развитие памяти) - есть готовые страницы с высокой конверсией, протестированная воронка продаж. Анализ источников трафика по ...
Продвинуть сайт
В связи с тем, что в заявках писали все что угодно, но не предложения о продвижении, дублирую заявку.
К примеру такое "для гугла внешние факторы не сильно важны, для него достаточно внутренней оптимизации, а яндекс наоборот требует более тщательной внешней оптимизации а внутренняя практически для него не важна" - это вольный пересказ, но суть ясна. Подобные заявки в топку, также в топку заявки с шаблонными ответами, мне не нужны тексты типа "я крутой, могу продвигать сайты, минимальный бюджет от N $, пишите мне я все расскажу".
Пишите Ваши предложения по продвижению моего сайта, потратьте 5 минут времени посмотреть на сайт, и напишите что Вы предлагаете сделать для продвижения конкретно этого сайта. Напишите цены Ваших услуг, в рамках того что Вы предлагаете сделать. Пишите реальные вещи, не нужно все в подробностях, напишите что будет хорошо для сайта и какими методами Вы это будете делать.
Теперь о мотивации. Я достаточно давно занимаюсь инфо. сайтам, на сейчас таких сайтов 15, люди с которыми работаю, закушались, поэтому планирую найти другого человека или команду, если сработаемся по этому сайту, будем говорить о постепенном переводе остальных сайтов к Вам на обслуживание.
На всякий случай текст старой заявки не удаляю, возможно кому то будет полезен.
Необходимо комплексное продвижение сайта строительной тематики stroitelniy.org
Что нужно делать:
1. Провести анализ самого сайта на предмет seo-возможностей;
2. Наполнять сайт большим количеством посадочных страниц;
3. Закупать ссылки на сеопульте и миралинкс (желательно с наших аккаунтов);
4. Консультировать меня в процессе работы и каждый месяц высылать развернутый отчет.
От Вас - предложения по цене и срокам.
Возможно выполнение работ как вместе так и по отдельности. Перечисленный список работ не окончательный, если есть предложения по выполнению других работ, которые помогут получить дополнительный трафик, готов обсуждать.
Большая просьба писать исполнителям из Украины.
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