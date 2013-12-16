Продвинуть сайт

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт13 заявок393 просмотра

В связи с тем, что в заявках писали все что угодно, но не предложения о продвижении, дублирую заявку.

К примеру такое "для гугла внешние факторы не сильно важны, для него достаточно внутренней оптимизации, а яндекс наоборот требует более тщательной внешней оптимизации а внутренняя практически для него не важна" - это вольный пересказ, но суть ясна. Подобные заявки в топку, также в топку заявки с шаблонными ответами, мне не нужны тексты типа "я крутой, могу продвигать сайты, минимальный бюджет от N $, пишите мне я все расскажу".

Пишите Ваши предложения по продвижению моего сайта, потратьте 5 минут времени посмотреть на сайт, и напишите что Вы предлагаете сделать для продвижения конкретно этого сайта. Напишите цены Ваших услуг, в рамках того что Вы предлагаете сделать. Пишите реальные вещи, не нужно все в подробностях, напишите что будет хорошо для сайта и какими методами Вы это будете делать.

Теперь о мотивации. Я достаточно давно занимаюсь инфо. сайтам, на сейчас таких сайтов 15, люди с которыми работаю, закушались, поэтому планирую найти другого человека или команду, если сработаемся по этому сайту, будем говорить о постепенном переводе остальных сайтов к Вам на обслуживание.

На всякий случай текст старой заявки не удаляю, возможно кому то будет полезен.

Необходимо комплексное продвижение сайта строительной тематики stroitelniy.org

Что нужно делать:

1. Провести анализ самого сайта на предмет seo-возможностей;

2. Наполнять сайт большим количеством посадочных страниц;

3. Закупать ссылки на сеопульте и миралинкс (желательно с наших аккаунтов);

4. Консультировать меня в процессе работы и каждый месяц высылать развернутый отчет.

От Вас - предложения по цене и срокам.

Возможно выполнение работ как вместе так и по отдельности. Перечисленный список работ не окончательный, если есть предложения по выполнению других работ, которые помогут получить дополнительный трафик, готов обсуждать.

Большая просьба писать исполнителям из Украины.

11 лет назад
stroitelniy
39 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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