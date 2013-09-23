Продвинуть сайт в топ-10 за короткий срок

$250
Поисковые системы (SEO)Закрытнет заявок101 просмотр
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Есть сайт над которым уже долгое время работает Александр Румянцев.

Последний раз заказчик изменил список запросов и Александр обещал продвинуть сайт в топ-10, за 2 месяца.

За первый месяц деньги уже оплачены, начинается второй месяц (проект создаю задним числом).

Оговоренная сумма 8500 в месяц. Список запросов в приложенном файле.

10 лет назад
designaction
Павел 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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