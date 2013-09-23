Продвинуть сайт в топ-10 за короткий срок

Требуется разместить (с умом!) информацию о фирме, одной фирме, в интернет-каталогах (чешские + англ + русский). Вручную, автоматическое размещение полностью исключено. Ссылки на каталоги предоставим. В конце - отчет в виде ссылок на публикации. Если что ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт над которым уже долгое время работает Александр Румянцев.
Последний раз заказчик изменил список запросов и Александр обещал продвинуть сайт в топ-10, за 2 месяца.
За первый месяц деньги уже оплачены, начинается второй месяц (проект создаю задним числом).
Оговоренная сумма 8500 в месяц. Список запросов в приложенном файле.
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