Продвинуть в топ 10 яндекса

Нужно раскрутить группу (которая является ссылкой на форум) в соц. сетях ориентированных на англоговорящих граждан и бизнес-сообщество (linkedin, myspace, facebook, etc). Также нужны любые предложения по продвижению и раскрутке форума.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
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Досуг уфа
Индивидуалки уфа
в личку не писать - без цен предложения не рассматриваются
пишите цену за попадание в топ и за поддержание в месяц
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