Продвижение 3 ключей в яндекс и google

Ключи и url сайта во вложенном файле. Важно не загнать сайт под фильтры, а также минимальные изменения в контенте сайта (все изменения нужно будет согласовывать). Некоторые позиции есть в яндексе на первой странице, нужно поднимать их выше + чтобы в топе были релевантные страницы сайта а не pdf. Помимо стоимости и сроков продвижения, напишите, какие будут использоваться методы.