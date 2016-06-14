Продвижение 3 ключей в яндекс и google

Поисковые системы (SEO)Завершен9 заявок230 просмотров
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Ключи и url сайта во вложенном файле. Важно не загнать сайт под фильтры, а также минимальные изменения в контенте сайта (все изменения нужно будет согласовывать). Некоторые позиции есть в яндексе на первой странице, нужно поднимать их выше + чтобы в топе были релевантные страницы сайта а не pdf. Помимо стоимости и сроков продвижения, напишите, какие будут использоваться методы. 

8 лет назад
maarkus
Марк 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
NikeFIT
Виктор 
29 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$37
90 дней
Доволен сотрудничеством с Виктором, рекомендую к сотрудничеству.
Хороший заказчик_) Понятное ТЗ и выполняет все требования по правкам_)